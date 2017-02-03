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03 февраля 2017
07:19:57

Гигантский слалом для маленьких тольяттинцев

Впервые в Тольятти состоится открытое детско-юношеское первенство по горнолыжному спорту. Соревнования будут проходить 19 февраля на склонах горнолыжного комплекса «Спин Спорт».  

Гигантский слалом - это одиночный скоростной спуск по фигурной трассе, обозначенной попеременно воротами красного и синего цвета, с их обязательным прохождением. Особо важно, что рельеф трассы всегда бугристый и неровный, а спортсмены,  чаще всего,  не имеют возможности заранее прокатать трасу. 

У  каждого спортсмена всего две попытки, чтобы пройти  трассу, потратив минимальное количество времени. Все это делает гигантский слалом одним из самых зрелищных и  эмоциональных видов спорта.

Соревнования пройдут в пяти возрастных группах среди мальчиков и девочек. Самому старшему участнику будет 16 лет, а самому младшему - 9.

«Это яркое, энергичное, наполненное эмоциями мероприятие будет интересно, как любителям лыжного спорта, так и простым любителям проводить отдых на природе с друзьями и родственниками»,- уверены организаторы. 

Горнолыжный  комплекс  «Спин Спорт» расположен по адресу: Портпоселок, Комсомольское шоссе,  28/




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