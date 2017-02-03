Впервые в Тольятти состоится открытое детско-юношеское первенство по горнолыжному спорту. Соревнования будут проходить 19 февраля на склонах горнолыжного комплекса «Спин Спорт».

Гигантский слалом - это одиночный скоростной спуск по фигурной трассе, обозначенной попеременно воротами красного и синего цвета, с их обязательным прохождением. Особо важно, что рельеф трассы всегда бугристый и неровный, а спортсмены, чаще всего, не имеют возможности заранее прокатать трасу.

У каждого спортсмена всего две попытки, чтобы пройти трассу, потратив минимальное количество времени. Все это делает гигантский слалом одним из самых зрелищных и эмоциональных видов спорта.

Соревнования пройдут в пяти возрастных группах среди мальчиков и девочек. Самому старшему участнику будет 16 лет, а самому младшему - 9.

«Это яркое, энергичное, наполненное эмоциями мероприятие будет интересно, как любителям лыжного спорта, так и простым любителям проводить отдых на природе с друзьями и родственниками»,- уверены организаторы.

Горнолыжный комплекс «Спин Спорт» расположен по адресу: Портпоселок, Комсомольское шоссе, 28/