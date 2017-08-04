По сведению синоптиков, в первой декаде последнего летнего месяца средняя температура воздуха ожидается на 0.5 градуса выше многолетних значений.
Выходные в Тольятти обещают оправдать наши надежды. Будет жарко – до +30, правда, завтра возможен кратковременный дождь.
33-летний мужчина рассылал смс-сообщения, в которых было написано, что карта адресата заблокирована...
Новую аллею так и решили назвать – аллея Физкультурников...
Речь идет о торговых площадях на проспекте Степана Разина в районе «Волжских зорей»...
Бесплатно в салон можно будет брать любые предметы, не превышающие определенных габаритов...
О планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия "Яблоко" решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского...
Памятник планируется поставить во дворе самой первой тольяттинской школы...
Открыта продажа билетов в купейные вагоны...