По сведению синоптиков, в первой декаде последнего летнего месяца средняя температура воздуха ожидается на 0.5 градуса выше многолетних значений.

Выходные в Тольятти обещают оправдать наши надежды. Будет жарко – до +30, правда, завтра возможен кратковременный дождь.