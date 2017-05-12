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12 мая 2017
13:41:04

Гидравлические испытания в Автозаводском и Центральном районах перенесли на неделю

Энергетики пошли навстречу жителям Тольятти, которые итак страдают от отсутствия тепла.

Опрессовка труб в «новом» и «старом» городе назначена с 22 по 26 мая. Ранее планировалось приступить к испытаниям с 15 числа, то есть со следующего понедельника. А это значит, что жителям отключили бы горячую воду, что в условиях похолодания на улице и в отсутствии отопления в домах было бы очень некомфортно.

В компании «Т-Плюс» сейчас готовят пресс-релиз по этому поводу, однако объявления о переносе сроков гидравлических испытаний уже висят в подъездах многих домов.

Напомним, в Комсомольском районе такие испытания уже проведены – они прошли со 2 по 5 мая.




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