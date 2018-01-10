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10 января 2018
12:51:38

Гибелью мальчика на пожаре в Сызрани решил заняться следственный комитет

Его представители сейчас проводят доследственную проверку. Напомню, вечером 8 января в переулке Мирный загорелся частный дом. Как рассказали в СКР, в тот момент в здании находилась семья с двумя детьми.

Родители и 8-летний сын смогли выбежать из дома, а полуторагодовалого ребенка спасти не удалось. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. Назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.




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