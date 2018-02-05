Она стартовала сегодня и продлится до 15 февраля. В рамках акции инспекторы будут работать с пешеходами, разъяснять им важность соблюдения норм личной безопасности.

Зачастую причинами наездов на людей становятся не только низкая транспортная дисциплина водителей, но и неумение пешеходов правильно оценить дорожную обстановку, убедиться в безопасности перехода проезжей части, прикинуть расстояние до автомобиля и его тормозной путь.

К проведению мероприятий привлекут СМИ, представителей общественных организаций, волонтерских и молодежных движений, а так же блогеров.