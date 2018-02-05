Она стартовала сегодня и продлится до 15 февраля. В рамках акции инспекторы будут работать с пешеходами, разъяснять им важность соблюдения норм личной безопасности.
Зачастую причинами наездов на людей становятся не только низкая транспортная дисциплина водителей, но и неумение пешеходов правильно оценить дорожную обстановку, убедиться в безопасности перехода проезжей части, прикинуть расстояние до автомобиля и его тормозной путь.
К проведению мероприятий привлекут СМИ, представителей общественных организаций, волонтерских и молодежных движений, а так же блогеров.
В минувшие сутки на дорогах города работали около 100 снегоуборочных машин
На борьбу с непогодой брошено 86 единиц техники.
Они повышают комфорт и безопасность
Главным его фигурантом значится неустановленное лицо из числа руководителей.
Из-за плохой видимости произошло сразу несколько аварий с материальным ущербом
ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости
В Сочи завершился Молодежный Чемпионат континента по каратэ WKF 2018.