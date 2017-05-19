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19 мая 2017
08:11:38

ГИБДД Тольятти: В мае осталось 9 рейдов

ГИБДД Тольятти продолжает майские рейды на дорогах. Сразу 7 спецмероприятий направлены на контроль за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. 3 из них уже состоялись. Стоит напомнить, что с 10 мая грузовикам запретили проезд через плотину Жигулевской ГЭС в дневной время. Проехать ремонтируемый участок можно только с 22 до 7 часов. Оставшиеся рейды по грузовикам пройдут 23, 25, 29 и 31 мая.

В самом городе сотрудники ГИБДД проведут сегодня рейд по выезду на «встречку». 22 мая, в понедельник, сотрудники ДПС будут следить за маршрутками, а в легковушках проверят использование ремней безопасности. 23го – рейд на пешеходных переходах, 24-го – по тонированных авто. Итоговым спецмероприятием станет массовая проверка водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. Этот рейд запланирован на 25 число.

Водителям стоит внимательнее следить за соблюдением правил.




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