Как заявили в Госавтоинспекции, на сегодняшний день одной из наиболее эффективных форм организации несения службы вне зон автоматического контроля является отработка отдельных видов правонарушений группами нарядов ДПС с максимальным информированием общественности о проведении мероприятий.
В связи с этим ведомство информирует о том что, в августе на территории города сотрудниками ГИБДДбудут проведены специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы:
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