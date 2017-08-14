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14 августа 2017
13:10:56

ГИБДД Тольятти: В августе будет 8 рейдов

Как заявили в Госавтоинспекции, на сегодняшний день одной из наиболее эффективных форм организации несения службы вне зон автоматического контроля является отработка отдельных видов правонарушений группами нарядов ДПС с максимальным информированием общественности о проведении мероприятий.

В связи с этим ведомство информирует о том что, в августе на территории города сотрудниками ГИБДДбудут проведены специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы:

  • 19 августа – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;
  • 21 августа – на пешеходных переходах;
  • 23 августа - по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств;
  • 24 августа – по контролю за применением детских удерживающих устройств;
  • 24 и 31 августа - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
  • 25 августа  - по выявлению нарушений ПДД РФ водителями мототранспортных средств;
  • 28 августа - по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности.

 




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