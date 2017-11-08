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08 ноября 2017
14:27:52

ГИБДД Тольятти согласовала график ноябрьских рейдов

В этом месяце на территории городского округа пройдет 10 специальных профилактических мероприятий с применением группового метода несения службы:

  • 13 ноября – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности.
  • 17, 20, 24 и 27 ноября – на пешеходных переходах;
  • 18 ноября – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;
  • 22 ноября - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
  • 23 и 30 ноября - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
  • 29 ноября – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств;

 




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