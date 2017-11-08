В этом месяце на территории городского округа пройдет 10 специальных профилактических мероприятий с применением группового метода несения службы:
Катал с нарушениями правил безопасности
Женщина 76 лет попала под колеса иномарки, нарушив правила
«ARSENAL FIGHTING» открылся 5 ноября в рамках мероприятий Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава»
Животному было примерно 9 лет, оно погибло
Это произойдет уже на следующей неделе, если за соответствующее решение проголосует Верховная Рада.
Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны
Магазин располагался на улице Матросова в Комсомольском районе