В декабре запланированы 8 рейдов. Вот уже 10 дней, как на тольяттинском участке трассы М-5 официально разрешено движение большегрузов в дневное время, и все эти дни инспекторы проводили массовые проверки водителей, управляющих фурами.
Буквально за четыре дня работы, а именно 23, 24, 28 ноября и 1 декабря, было составлено 10 административных дел за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения или с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута. Теперь водителям грозят штрафы и лишение прав на срок до 6 месяцев.
В ГИБДД напомнили: перевозка тяжелых грузов отрицательно сказывается на состоянии дорожной сети. В связи с этим, рейды будут проводиться регулярно. До конца этого года они пройдут 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 числа.
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Об этом сообщает пресс-служба регулятора
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