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30 декабря 2016
08:32:18

ГИБДД Тольятти сегодня проводит последний в этом году рейд

Инспекторы выйдут на пешеходные переходы, чтобы проследить за тем, пропускают ли водители людей, переходящих проезжую часть, и не нарушают ли правила пешеходы.

Между тем, в школах начинаются каникулы, и дети будут много времени проводить на улице.  Госавтоинспекция советует родителям напомнить детям правила безопасного поведения. И сами будьте примером, никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД.

 Как отметили в ГАИ, в уходящем году в ДТП получили ранения 129 тольяттинских детей, и еще 1  погиб.




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