Инспекторы выйдут на пешеходные переходы, чтобы проследить за тем, пропускают ли водители людей, переходящих проезжую часть, и не нарушают ли правила пешеходы.

Между тем, в школах начинаются каникулы, и дети будут много времени проводить на улице. Госавтоинспекция советует родителям напомнить детям правила безопасного поведения. И сами будьте примером, никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД.

Как отметили в ГАИ, в уходящем году в ДТП получили ранения 129 тольяттинских детей, и еще 1 погиб.