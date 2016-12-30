Инспекторы выйдут на пешеходные переходы, чтобы проследить за тем, пропускают ли водители людей, переходящих проезжую часть, и не нарушают ли правила пешеходы.
Между тем, в школах начинаются каникулы, и дети будут много времени проводить на улице. Госавтоинспекция советует родителям напомнить детям правила безопасного поведения. И сами будьте примером, никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД.
Как отметили в ГАИ, в уходящем году в ДТП получили ранения 129 тольяттинских детей, и еще 1 погиб.
Ее проводит компания «Волжские коммунальные системы»
Они будут нести дежурство и охранять общественный порядок...
Очередную интернет-инициативу поддержали в ФСК «Труд».
Это случилось накануне
В ведомстве подвели предварительные итоги года
Парня увезли на скорой
Он пройдет в российских городах, в том числе и в Тольятти, в первый день Нового года