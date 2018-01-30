С помощью подобных акций инспекторы пытаются приучить водителей уступать дорогу автомобилям с проблесковыми маячками. К категории спецтранспорта относятся кареты скорой помощи и пожарные машины, и предоставлять им преимущество в движении автомобилисты обязаны по закону.

Но не все понимают, зачем это сделано, и во время рейда сотрудники полиции подробно рассказывают таким «незнайкам», почему спешит машина с надписью «03», и что может произойти, если она застрянет в пробке.

Кроме того, непропуск спецавтомобиля грозит водителю административным наказанием – от 500 рублей штрафа до лишения прав на срок до 3 месяцев.