слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
05 мая 2017
11:06:46

ГИБДД Тольятти с 10 мая бросит все силы на отсечение большегрузного транспорта от проезда через Жигулевскую ГЭС

С марта на плотине ведется ремонт дорожного полотна, что вызывает огромные заторы. Большегрузы с общей массой свыше 3,5 тонн смогут проезжать участок только с 22 до 7 часов. То есть под ограничение попадает все, что больше Газели, отмечает издание «Маленкая Сызрань». По данным газеты, со стороны Сызрани основной пост ГИБДД будет стоять на 943 километре в районе Большой Рязани, его работа будет обеспечена силами ГИБДД Ставропольского района и областного батальона. Кроме этого, посты будут стоять на Отважном проезде, в районе Яблоневого оврага и в Валах.

В Тольятти, со слов начальника ГИБДД Сергея Фокина, экипажи будут дежурить на пересечении М-5 с улицей Громовой и Коммунистической. Также один экипаж будет на кольцевой развязке возле 5-го ВСО. Отсекать поток большегрузов будут и на посту возле села Зеленовка.

Замена асфальтобетонного покрытия на плотине производится с применением прочной упругой гранитно-литой композиции «Asphalit». Эта смесь не требует уплотнения при помощи катка, так как имеет повышенное содержание вяжущего и минерального порошка, за счет чего сама уплотняется, добавляет газета.




Последние новости Тольятти

05 мая
14:32
День Победы в Тольятти. Полная афиша

В городе пройдут военный парад, "Бессмертный полк", авиашоу и 4 салюта...

05 мая
14:28
Музыкальная летопись войны и Победы развернется в Тольяттинской филармонии

В воскресенье филармония приглашает горожан на музыкально-литературную композицию...

05 мая
14:21
И снова отказали тормоза: На спуске в Жигулевске столкнулись 3 фуры и 4 легковушки

По данным полиции, никто не пострадал...

05 мая
13:56
"Бессмертный полк" в Тольятти: точки сбора, маршруты, количество участников

Будет организовано сразу 3 шествия...

05 мая
13:26
Леса Самарской области после праздников начнут обрабатывать от вредителей

К работам планируется приступить с 15 мая...

05 мая
13:11
Не три, а четыре салюта на День Победы пообещали тольяттинцам

Для удобства горожан городская администрация решила вопрос с транспортом...

05 мая
11:13
У военного училища Тольятти сегодня будет выставка военного вооружения и концерт

С 15 часов праздничная атмосфера будет царить на площадке у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Д.М. Карбышеву...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+