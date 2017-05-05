С марта на плотине ведется ремонт дорожного полотна, что вызывает огромные заторы. Большегрузы с общей массой свыше 3,5 тонн смогут проезжать участок только с 22 до 7 часов. То есть под ограничение попадает все, что больше Газели, отмечает издание «Маленкая Сызрань ». По данным газеты, со стороны Сызрани основной пост ГИБДД будет стоять на 943 километре в районе Большой Рязани, его работа будет обеспечена силами ГИБДД Ставропольского района и областного батальона. Кроме этого, посты будут стоять на Отважном проезде, в районе Яблоневого оврага и в Валах.

В Тольятти, со слов начальника ГИБДД Сергея Фокина, экипажи будут дежурить на пересечении М-5 с улицей Громовой и Коммунистической. Также один экипаж будет на кольцевой развязке возле 5-го ВСО. Отсекать поток большегрузов будут и на посту возле села Зеленовка.

Замена асфальтобетонного покрытия на плотине производится с применением прочной упругой гранитно-литой композиции «Asphalit». Эта смесь не требует уплотнения при помощи катка, так как имеет повышенное содержание вяжущего и минерального порошка, за счет чего сама уплотняется, добавляет газета.