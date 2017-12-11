Особое внимание уделят инспекторы пешеходным переходам и выявлению пьяных водителей. Всего до конца текущегог года запланировано провести 11спецмероприятий с применением группового метода несения службы. Вот график:
С 1 января 2018 года Сельчук Кура вступит в должность Исполнительного Вице-президента по инжинирингу
Об этом сегодня напоминает Роструд
Это случилось накануне на перегоне Киркомбинат – Стахановская
С 12 по 22 декабря в городе будут работать мобильные комплексы областной клинической больницы имени Т.И. Ерошевского.
Это связано с тем, что Министерство промышленности предлагает повысить утилизационный сбор
Семьи будут ежемесячно получать около 10,5 тысяч рублей
Сегодня и завтра, по данным городской гидрометобсерватории, его скорость может вырасти до 15 м/с.