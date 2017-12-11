Особое внимание уделят инспекторы пешеходным переходам и выявлению пьяных водителей. Всего до конца текущегог года запланировано провести 11спецмероприятий с применением группового метода несения службы. Вот график:

13 декабря – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;

15, 18, 22 и 25декабря – контроль за соблюдением ПДД на пешеходных переходах;

16 декабря – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;

18 декабря – по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;

20 декабря – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств

20 декабря - по контролю за применением детских удерживающих устройств;

21 и 28 декабря - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения