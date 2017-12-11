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11 декабря 2017
10:19:08

ГИБДД Тольятти: рейды в декабре будут

Особое внимание уделят инспекторы пешеходным переходам и выявлению пьяных водителей. Всего до конца текущегог года запланировано провести 11спецмероприятий с применением группового метода несения службы. Вот график:

  • 13 декабря – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;
  • 15, 18, 22 и 25декабря – контроль за соблюдением ПДД на пешеходных переходах;
  • 16 декабря – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;
  • 18 декабря – по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;
  • 20 декабря – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств
  • 20 декабря - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
  • 21 и 28 декабря - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения



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