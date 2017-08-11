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11 августа 2017
09:09:12

ГИБДД Тольятти разыскивает водителя, сбившего насмерть пешехода на ул.Ларина

ДТП произошло минувшей ночью, примерно в 00 часов 15 минут, рассказали в ведомстве. У дома № 148 по ул. Ларина под колесами авто погибла женщина. В полиции пока не знают даже, за рулем какой машины находился водитель. Его сейчас данные устанавливаются, поскольку с места аварии он скрылся.

В ГИБДД просят очевидцев происшествия или лиц, обладающих какой-либо информацией, позвонить по тел.: 22-80-05 или 22-88-55.




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