ДТП произошло минувшей ночью, примерно в 00 часов 15 минут, рассказали в ведомстве. У дома № 148 по ул. Ларина под колесами авто погибла женщина. В полиции пока не знают даже, за рулем какой машины находился водитель. Его сейчас данные устанавливаются, поскольку с места аварии он скрылся.
В ГИБДД просят очевидцев происшествия или лиц, обладающих какой-либо информацией, позвонить по тел.: 22-80-05 или 22-88-55.
Прокуратура опротестовала правила авиакомпании...
Движение личного транспорта будет ограничено на Молодежном бульваре и на Юбилейной...
положив его в пластиковый пакет...
В правительство поступало огромное количество жалоб по поводу высоких цен...
Авиакомпания «Оренбуржье» начинает регулярные рейс полеты по маршруту Самара - Ижевск...
Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам...
Техника продолжает работать на Борковской, Спортивной и К. Маркса...