ДТП произошло минувшей ночью, примерно в 00 часов 15 минут, рассказали в ведомстве. У дома № 148 по ул. Ларина под колесами авто погибла женщина. В полиции пока не знают даже, за рулем какой машины находился водитель. Его сейчас данные устанавливаются, поскольку с места аварии он скрылся.

В ГИБДД просят очевидцев происшествия или лиц, обладающих какой-либо информацией, позвонить по тел.: 22-80-05 или 22-88-55.