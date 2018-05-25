С начала года за это нарушение были привлечены к ответственности свыше тысячи автомобилистов. На днях в Автозаводском районе инспекторы провели рейд, в рамках которого только Южном шоссе было выявлено 3 автомобиля с тонированными стеклами. В административном кодексе за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Если водитель отказывается снять тонировку, то в этом случае рассмотрение материалов переходитв компетенцию судебных органов и грозит нарушителю наказанием вплоть до ареста на 15 суток. Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей на то, что тонировка автомобильных стекол существенно ухудшает видимость и может послужить причиной ДТП.