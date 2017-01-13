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13 января 2017
12:35:13

Полиция Тольятти перекроет подъезды к Волге на Крещение

Как сообщили в мэрии, для обеспечения безопасности граждан и предотвращения самовольного выхода на лед, будут выставлены патрули на дороге на набережные 6 и 8 кварталов, «итальянский» пляж, «Волжский замок» и выход к Волге в Комсомольском районе.

Массовые мероприятия с нырянием в проруби не организовывались в Тольятти на Крещение с 2013 года, что было связано с состоянием льда на акватории Волги, рассказали в горадминистрации. К сожалению, так будет и в этом году. По рекомендациям областного МЧС, Роспотребнадзора и представителей МВД иордани на ледовом поле Куйбышевского водохранилища также прорубаться не будут.

Впрочем, горожанам все же предложат альтернативу. Купель оборудуют и освятят на искусственном озере парка имени Сахарова. Глубина водоема - 2 метра, а толщина льда – более полуметра, что является безопасным. Вода из озера получила положительное заключение Роспотребнадзора и соответствует всем биохимическим нормам, подчеркнули в мэрии. Для удобства на территории открытого музея установят 3 большие отапливаемые палатки.

В горадминистрации также напомнили позицию церкви относительно купания на праздник Крещения. Погружение в иордани - проявление «молодецкой удали», не имеющей ничего общего с церковными традициями и обрядами. Ни о каком очищении от грехов говорить нельзя. Единственный способ приобщиться к церковному празднику – прийти в храмы города. Служение литургии будет проходить как 18, так и 19 января. По окончании службы – освящение воды.

Ну а в Роспотребнадзоре напомнили, что сейчас в Самарской области неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по гриппу. В ведомстве просят воздержаться от массовых скоплений людей. А также во время купания подумать о своем здоровье и не злоупотреблять алкогольными напитками.




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