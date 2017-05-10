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10 мая 2017
10:36:00

ГИБДД Тольятти огласила даты майских рейдов на дорогах

Сразу 7 рейдов направлены на контроль за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Стоит напомнить, что с 10 мая грузовикам запретили проезд через плотину Жигулевской ГЭС в дневной время. Проехать ремонтируемый участок можно будет только с 22 до 7 часов. Рейды по грузовикам пройдут 11, 16, 18, 23, 25, 29 и 31 мая.

В самом городе сотрудниками ГИБДД будут следующие профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы:

  • 16 мая – по выявлению нарушений ПДД РФ водителями мототранспортных средств;
  • 18 мая - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
  • 19 мая – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.
  • 22 мая - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;                           
  • 22 мая – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;
  • 24 мая – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств;
  • 23 мая – на пешеходных переходах;
  • 25 мая - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

           




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