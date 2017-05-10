Сразу 7 рейдов направлены на контроль за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Стоит напомнить, что с 10 мая грузовикам запретили проезд через плотину Жигулевской ГЭС в дневной время. Проехать ремонтируемый участок можно будет только с 22 до 7 часов. Рейды по грузовикам пройдут 11, 16, 18, 23, 25, 29 и 31 мая.

В самом городе сотрудниками ГИБДД будут следующие профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы: