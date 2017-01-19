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19 января 2017
09:57:39

ГИБДД Тольятти, чтобы защитить врачей и их пациентов, организует операцию «Маяк»

Она проходит на территории города регулярно, совместно со службой скорой помощи или МЧС. Цель акции – научить водителей предоставлять преимущество в движении специальным транспортным средствам, имеющим специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Результаты последнего такого мероприятия показали, что тольяттинцы не любят пропускать машины с маяками. Три  водителя были привлечены к административной ответственности и заплатят штрафы.

ГИБДД напоминает п. 3.2, 3.3 Правил дорожного движения, которые гласят:

п. 3.2 «При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.

п. 3.3 «Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости».

            За нарушение данных пунктов ПДД водители будут нести административную ответственность в виде штрафа в сумме 500 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Стоит ли говорить о том, что движение автомобилей с включенными маяками – это экстренный выезд, и чем быстрее сотрудники служб окажутся около пострадавших, тем больше вероятность успеха в оказании им помощи.




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