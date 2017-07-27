Пост про гордость за наших спасателей и отечественный автопром написал в своем Facebook руководитель городского Центра защиты населения. Как рассказал Андрей Дербенев, «в организацию пришел штраф на 5000 рублей. Камера зафиксировала нашу НИВУ со скоростью 206 км/ч на улице Родины». Превышение таким образом составило 146 км.

Фото: Facebook Андрей Дербенев

В комментариях специалист пояснил, что спецслужбы, включая пожарных и Скорую, часто получают такие письма-счастья. Камера-робот не разбирает кто и что, а просто фиксирует факт превышения скорости. Спецслужбы пишут обоснование с подтверждением "срочного" вызова, и, как правило, штраф аннулируется. Так произошло и в этом, не совсем обычном, случае.

Представитель организации изготовителя камеры, комментируя факт самой возможности развития «Нивой» скорости свыше 200 км/час пояснил, что «в случае проезда транспортного средства, имеющего цельнометаллический фургон, закрывающий весь обзор контролируемой полосы движения, образуется эффект двойного переотражения сигнала от металлического корпуса. Это в свою очередь может привести к недостоверным измерениям скорости».

Но особого внимания заслуживает рапорт самого спасателя, который отрабатывал этот вызов. Он не сдержал иронии, указал на слаженные действия пожарного караула, сумевшего остановить гоночную «Ниву», и попросил его не наказывать, поскольку к месту пожара он прибыл за 2 минуты до начала пожара.

Фото: Facebook Андрей Дербенев