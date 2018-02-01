Президент республики Рустам Минниханов и министр внутренних дел Артем Хохорин вручили инспекторам ключи от седанов «Приора». Причем, 15 машин отправятся патрулировать улицы Казани.

Все автомобили имеют соответствующие спецсигналы и цветографическую окраску. Приобретены они за счет республиканского бюджета.

Это уже вторая партия новых машин. Первая из 100 автомобилей была закуплена в прошлом году.

фото: http://tatarstan.ru