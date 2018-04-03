Как рассказали в полиции, утром 31 марта на улице Советской в селе Подстепки был сбит пешеход – 44-летний мужчина. Неустановленный водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший с переломом ноги был доставлен бригадой «скорой помощи» в тольяттинскую больницу №5 и госпитализирован.

В ГИБДД отметили, что в момент ДТП пешеход был одет в темную одежду без светоотражательных элементов, двигался по правой обочине при наличии тротуара. Всех, кому что-либо известно, просят обращаться в отдел МВД России по Ставропольскому району по телефонам: 28-36-96, 28-15-20, 89272144136, 892777527769.

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