Снег идет на большей территории губернии. Асфальтовое покрытие скользкое, и по прогнозам, снегопад ожидается в последующие два дня. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим, быть более внимательными в местах возможного появления пешеходов.

Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас не исправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток.

При эксплуатации автомобиля необходимо использовать зимние шины.

Пешеходам рекомендуется быть внимательными и осторожными на проезжей части. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.