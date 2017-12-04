Снег идет на большей территории губернии. Асфальтовое покрытие скользкое, и по прогнозам, снегопад ожидается в последующие два дня. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим, быть более внимательными в местах возможного появления пешеходов.
Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас не исправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток.
При эксплуатации автомобиля необходимо использовать зимние шины.
Пешеходам рекомендуется быть внимательными и осторожными на проезжей части. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.
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