Как сообщает Коммерсант, выписывать иностранным водителям штрафы с дорожных камер позволит новое межправительственное соглашение. Ожидается, что российские автоинспекторы смогут передавать в правоохранительные органы Белоруссии и Казахстана данные о превышении скорости, выезде на встречную полосу и других нарушениях, зафиксированных в России.
При этом российских водителей также начнут штрафовать за допущенные в Белоруссии и Казахстане нарушения правила дорожного движения.
Источник Маяк
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