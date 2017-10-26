С этой целью на одной из оживленных дорог автоинспекторы даже провели акцию, в ходе которой напомнили автомобилистам о необходимости установки зимней авторезины, всем, кого остановили, они подарили наклейки с надписью «Шипы».
Столбики термометров в Тольятти держатся около нуля даже днем, а в ночные часы уверенно опускаются вниз. В ближайшие дни синоптики прогнозируют снег и дальнейшее понижение температуры. В таких условиях Госавтоинспекция Тольятти рекомендует всем, кто этого еще не сделал, оборудовать автомобиль зимними шинами.
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