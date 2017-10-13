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13 октября 2017
09:30:59

ГИБДД намерено запретить нарушать ПДД героям фильмов

МВД при поддержке Минкульта хочет  добиться, чтобы создатели кинокартин перестали снимать сцены, где положительные персонажи игнорируют ремни безопасности, превышают скорость или переходят дорогу на красный свет. Такие рекомендации разрабатываются по поручению правительства, пишет «Коммерсант».

В киноотрасли выступают против такого запрета – там считают, что это будет противоречить творческим замыслам авторов.

Источник НСН




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