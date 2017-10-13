МВД при поддержке Минкульта хочет добиться, чтобы создатели кинокартин перестали снимать сцены, где положительные персонажи игнорируют ремни безопасности, превышают скорость или переходят дорогу на красный свет. Такие рекомендации разрабатываются по поручению правительства, пишет «Коммерсант».
В киноотрасли выступают против такого запрета – там считают, что это будет противоречить творческим замыслам авторов.
Источник НСН
Такими, увы, пасмурными прогнозами, поделились синоптики областного Гидрометцентра...
Самарская делегация довольно внушительна, в ее составе 125 человек...
37-летний мужчина подозревается в том, что выносил добро из частных домов Самары, Тольятти, Жигулевска, Красноярского и Ставропольского районов...
Стражам порядка понадобилось всего несколько часов, чтобы установить личность предполагаемого преступника и задержать его...
У некоторых людей могут возникать головные боли и бессонница...
В аэропорту привели топ-5 самых востребованных направлений...
14 октября инспекторы будут отслеживать водителей, предпочитающих встречную полосу...