МВД при поддержке Минкульта хочет добиться, чтобы создатели кинокартин перестали снимать сцены, где положительные персонажи игнорируют ремни безопасности, превышают скорость или переходят дорогу на красный свет. Такие рекомендации разрабатываются по поручению правительства, пишет «Коммерсант».

В киноотрасли выступают против такого запрета – там считают, что это будет противоречить творческим замыслам авторов.