Состоялся «круглый стол» с участием руководителей таксомоторных организаций и Госавтоинспекции. Встреча прошла в форме открытого диалога, в ходе которого обсуждалась тема эффективных форм взаимодействия ГИБДД и общества. Участникам совещания показали видео и фотографии с мест ДТП, приведена статистика нарушений правил дорожного движения.
Инспекторы призвали таксистов к бдительности и сотрудничеству в выявлении водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Консолидация возможностей ГАИ и служб такси может внести значительный вклад в предупреждение аварийности на дорогах города.
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