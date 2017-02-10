Состоялся «круглый стол» с участием руководителей таксомоторных организаций и Госавтоинспекции. Встреча прошла в форме открытого диалога, в ходе которого обсуждалась тема эффективных форм взаимодействия ГИБДД и общества. Участникам совещания показали видео и фотографии с мест ДТП, приведена статистика нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы призвали таксистов к бдительности и сотрудничеству в выявлении водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Консолидация возможностей ГАИ и служб такси может внести значительный вклад в предупреждение аварийности на дорогах города.