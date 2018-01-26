При помощи записей с видеорегистраторов, размещенных в социальных сетях, инспекторы выявили более 20 нарушителей ПДД. Так, в результате одной из проверок по факту публикации был наказан водитель автомобиля «Лада Веста».
Ему пришлось заплатить 5 тысяч рублей штрафа за выезд на «встречку», который отчетливо зафиксировал чей-то автомобильный гаджет.
Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти выражают благодарность гражданам за активную позицию и помощь в поддержании порядка на дорогах и напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД.
Пакет с ребенком нашли на улице Ставропольской в областной столице
39-летний житель нашей губернии пытался зарегистрироваться в аэропорту на рейс Самара — Стамбул
Об этом сообщили в администрации со ссылкой на Центр занятости населения
Ежегодно на предприятиях Самарского филиала «Т Плюс» реализуются десятки природоохранных мероприятий
Квалификационный матч третьего тура на Евро-2018 состоится 21 марта.
Состав игроков, которые поедут в корейский Пхенчхан, назвал тренерский штаб во главе с Олегом Знарком.
Мальчик объяснил свой поступок попыткой привлечь внимание родителей