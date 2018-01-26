При помощи записей с видеорегистраторов, размещенных в социальных сетях, инспекторы выявили более 20 нарушителей ПДД. Так, в результате одной из проверок по факту публикации был наказан водитель автомобиля «Лада Веста».

Ему пришлось заплатить 5 тысяч рублей штрафа за выезд на «встречку», который отчетливо зафиксировал чей-то автомобильный гаджет.

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти выражают благодарность гражданам за активную позицию и помощь в поддержании порядка на дорогах и напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД.