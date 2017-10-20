Они обнаружились на пермских отложениях в Шенталинском районе. В этом районе обитали как водные, так и сухопутные рептилии, - пояснили сииледователи. Научную ценность открытия уже подтвердили ведущие российские специалисты из московского Палеонтологического института РАН. Делегация посетила место раскопок, теперь оно тщательно оберегается.