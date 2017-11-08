Об этом лидер российских коммунистов сообщил в эфире Первого канала. Окончательное решение об участии кандидата примет съезд партии, он намечен на декабрь. Именно в этом месяце стартует избирательная кампания. Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года.
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