Об этом лидер российских коммунистов сообщил в эфире Первого канала. Окончательное решение об участии кандидата примет съезд партии, он намечен на декабрь. Именно в этом месяце стартует избирательная кампания. Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года.