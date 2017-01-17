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17 января 2017
13:37:58

Генетики сообщают о вымирании умных людей

К такому выводу пришла исландская компания де КОД. Проведя соответствующие исследования ученые выяснили, что в популяции уменьшается доля генов, связанных с приобретением образования.

При этом использовались данные более ста тысяч граждан, собранные в период с  1910 по 1975 год. Кроме того, выяснилось, что умные люди, то есть те ,кто склонны к получению образования, в  среднем имеют на 6% меньше детей, чем остальные.

Причину специалисты видят в том, что такие люди больше сконцентрированы на собственном развитии, а не на продолжении рода. Отдельно отмечается, что за умственное развитие отвечают не только гены, но и окружающие условия, в  частности, семья.

Источник Эхо Москвы




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