К такому выводу пришла исландская компания де КОД. Проведя соответствующие исследования ученые выяснили, что в популяции уменьшается доля генов, связанных с приобретением образования.
При этом использовались данные более ста тысяч граждан, собранные в период с 1910 по 1975 год. Кроме того, выяснилось, что умные люди, то есть те ,кто склонны к получению образования, в среднем имеют на 6% меньше детей, чем остальные.
Причину специалисты видят в том, что такие люди больше сконцентрированы на собственном развитии, а не на продолжении рода. Отдельно отмечается, что за умственное развитие отвечают не только гены, но и окружающие условия, в частности, семья.
Источник Эхо Москвы
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