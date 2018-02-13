В администрации составили афишу мероприятий, которые будут проходить во всех трех районах города в воскресенье, 18 февраля. Только в Автозаводском чучело Масленицы сожгут три раза в течение дня, правда, в разных местах.
Также жителей и гостей Тольятти ждут театрализованные представления, различные конкурсы, развлечения, концерты, народные забавы и, конечно, блины. На городских площадках взрослых и юных тольяттинцев ждут, начиная с 11 утра.
В ходе мероприятия по тревоге были подняты подразделения Рощинского гарнизона
А предпраздничный рабочий день, 22 февраля, будет сокращен на один час.
И с российскими спортсменами он не связан
Две фуры сегодня столкнулись на улице Коммунальной.
Семерых пришлось госпитализировать
В нем принимают участие спортсмены в возрасте до 13 лет
Ими будут угощать тех, кто решит посетить праздничное мероприятие на площади Куйбышева