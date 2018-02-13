В администрации составили афишу мероприятий, которые будут проходить во всех трех районах города в воскресенье, 18 февраля. Только в Автозаводском чучело Масленицы сожгут три раза в течение дня, правда, в разных местах.

Также жителей и гостей Тольятти ждут театрализованные представления, различные конкурсы, развлечения, концерты, народные забавы и, конечно, блины. На городских площадках взрослых и юных тольяттинцев ждут, начиная с 11 утра.