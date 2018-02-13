слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
13 февраля 2018
09:15:24

Где тольяттинцам отпраздновать Масленицу

В администрации составили афишу мероприятий, которые будут проходить во всех трех районах города в воскресенье, 18 февраля. Только в Автозаводском чучело Масленицы сожгут три раза в течение дня, правда, в разных местах.

Также жителей и гостей Тольятти ждут театрализованные представления, различные конкурсы, развлечения, концерты, народные забавы и, конечно, блины. На городских площадках взрослых и юных тольяттинцев ждут, начиная с 11 утра.

 




Последние новости Тольятти

13 февраля
13:10
В Самарской области прошли тренировки по противодействию терроризму

В ходе мероприятия по тревоге были подняты подразделения Рощинского гарнизона

13 февраля
12:53
На следующей неделе россияне будут работать четыре дня

А предпраздничный рабочий день, 22 февраля, будет сокращен на один час.

13 февраля
12:34
На Олимпиаде в Пхенчхане случился первый допинговый скандал

И с российскими спортсменами он не связан

13 февраля
11:57
Тольяттинскую улицу завалило бутылками с подсолнечным маслом

Две фуры сегодня столкнулись на улице Коммунальной.

13 февраля
11:43
На пожаре в жилом доме Самары получили травмы 11 человек

Семерых пришлось госпитализировать

13 февраля
11:38
В Тольятти стартовало командное первенство России по теннису

В нем принимают участие спортсмены в возрасте до 13 лет

13 февраля
11:32
В Самаре в воскресенье запланировали испечь 10 тысяч блинов

Ими будут угощать тех, кто решит посетить праздничное мероприятие на площади Куйбышева


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+