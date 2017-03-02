По словам зампредседателя правления компании Андрея Круглова, подорожание газа на 3-3,5% ожидается «в ближайшие годы», при этом данный показатель будет ниже уровня инфляции. Круглов добавил, что в настоящий момент рассматривается предложение о том, чтобы «Газпром» имел право предоставлять скидку потребителям в размере 10% от регулируемой цены.