По словам зампредседателя правления компании Андрея Круглова, подорожание газа на 3-3,5% ожидается «в ближайшие годы», при этом данный показатель будет ниже уровня инфляции. Круглов добавил, что в настоящий момент рассматривается предложение о том, чтобы «Газпром» имел право предоставлять скидку потребителям в размере 10% от регулируемой цены.
Источник Говорит Москва
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