Этот документ позволяет начать официальные продажи автомобиля. При этом было сертифицировано две модификации «метановой» версии Весты. Первая предусматривает размещение газового баллона по классической схеме – в багажнике автомобиля. Во второй используются композитные баллоны четвертого типа. Они встраиваются в нишу запасного колеса.

В настоящее время АВТОВАЗ собирает предварительные заказы на LADA Vesta CNG. Уже поступило 2000 таких заявок. Однако для завода это слишком мало: такое количество не обеспечивает рентабельность производства. Еще одним препятствием для начала серийного выпуска «метановой» Весты является то, что с газовой аппаратурой в Ижевске, где собирается обычный седан, никогда не работали.

Тем не менее собирать Vesta CNG, по слухам, будет тольяттинская фирма «Альтернативные Топливные Системы», которая является поставщиком иностранной газовой аппаратуры. В производство сначала отправят более простую и дешевую версию газовой Весты, которая получит металлический баллон в багажнике.

Для запуска в серию второй версии LADA Vesta CNG требуится инвестиции, размер которых оценивается в 300 миллионов рублей. Кроме того для этой версии Весты необходимо изготовление оригинальной штамповой оснастки, на что уйдет примерно полтора года. Такие затраты и выпуск оснастки целесообразны при ежегодном производстве не менее 10 тысяч автомобилей.

источник: Официальный Лада клуб