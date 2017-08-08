На самарском стадионе завершился монтаж металлоконструкций купола. Последний, 96-й блок купола весом в 65 тонн, установлен на опоры и состыкован с остальными элементами.
«Завершение монтажа знаменует переход к следующему этапу – к подготовке футбольного поля стадиона. Временные рамки жесткие», - рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.
Он пояснил, что есть решение укладывать рулонный газон, «итальянский, очень качественный». Поле через каждые 2 сантиметра прошьют специальными нитями, эта методика применяется на многих полях в Европе, в Бразилии.
На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, организовано наружное освещение и архитектурная подсветка.
Уже в 2018 году стадион «Самара Арена» примет 6 игр Чемпионата мира по футболу FIFA2018тм: матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России.
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