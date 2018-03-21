Сегодня женская сборная России встречается с командой Румынии в отборочном матче чемпионата Европы. Встреча состоится в спорткомплексе «Лада-Арена».
Ей будет предшествовать торжественная церемония, посвященная 20-летию гандбольного клуба «Лада». Болельщиков ждут во дворце к 6 часам вечера.
Тем, же кто будет смотреть матч дома, нужно включить телевизор в 19-30. Напомню, сборная Румынии сейчас на первом месте в группе, россиянки вторые. Ответная встреча состоится 25 марта.
Фото: Федерация гандбола России
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