Сегодня женская сборная России встречается с командой Румынии в отборочном матче чемпионата Европы. Встреча состоится в спорткомплексе «Лада-Арена».

Ей будет предшествовать торжественная церемония, посвященная 20-летию гандбольного клуба «Лада». Болельщиков ждут во дворце к 6 часам вечера.

Тем, же кто будет смотреть матч дома, нужно включить телевизор в 19-30. Напомню, сборная Румынии сейчас на первом месте в группе, россиянки вторые. Ответная встреча состоится 25 марта.

Фото: Федерация гандбола России