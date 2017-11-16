Сегодня рано утром тольяттинская команда отправилась в город Безансон на ответный матч с одноименным местным клубом в рамках третьего раунда Кубка ЕГФ. Игра состоится в субботу в 11 вечера по тольяттинскому времени.
Телеканал «France 3» планирует общедоступную видео-трансляцию в интернете. После домашней части этой дуэли «Лада» имеет преимущество над клубом в восемь мячей. В Тольятти, напомним, она выиграла – 30:22.
Победитель пары проследует в групповую фазу Кубка ЕГФ, которая стартует 6-7 января.
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