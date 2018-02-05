Накануне в матче пятого тура группового этапа наши девушки встречались с местным клубом «Кёбенхавн» и одержали победу со счетом 31:28.
Таким образом, «Лада» не просто обеспечила себе выход в четвертьфинал, но и досрочно выиграла групповой турнир в квартете «В».
Команда вернется домой в Тольятти ближайшей ночью, а 10 февраля проведет дома очередной матч группового этапа против французской «Исси». Болельщиков ждут в УС К «Олимп» в 16-00.
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Фото: ГК ЛАда
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