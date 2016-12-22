Заработав 592 очка национальная команда опустилась с 55-го на 56-е место.

Ниже этоко показателя был только декабрьский список 1998 года, когда сборная заняла лишь 40-е место .

Рейтинг составляют с учетом результатов всех встреч сборной, как официальных, так и товарищеских. При этом официальные игры учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские.

Первое место в рейтинге заняла сборная Аргентины (1634 очка), за ней идут команды Бразилии (1544) и Германии (1433).

Российскую сборную в последнее время преследуют неудачи. На чемпионате Европы-2016 она не вышла в плей-офф, после чего провела пять товарищеских матчей, выиграв всего два из них.