слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
22 декабря 2016
14:58:46

Футбольная сборная России рекордно низко упала в рейтинге ФИФА

Заработав 592 очка национальная команда опустилась с 55-го на 56-е место.

Ниже этоко показателя был только декабрьский список 1998 года, когда сборная заняла лишь 40-е место .

Рейтинг составляют с учетом результатов всех встреч сборной, как официальных, так и товарищеских. При этом официальные игры учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские.

Первое место в рейтинге заняла сборная Аргентины (1634 очка), за ней идут команды Бразилии (1544) и Германии (1433).

Российскую сборную в последнее время преследуют неудачи. На чемпионате Европы-2016 она не вышла в плей-офф, после чего провела пять товарищеских матчей, выиграв всего два из них.

Источник Утро.ru




Последние новости Тольятти

22 декабря
19:24
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам

С такой инициативой выступает правительство

22 декабря
18:12
Региональный оператор снижает объемы капремонта жилья в Тольятти

Одна из причин — неплатежи населения

22 декабря
17:11
В Москве умер внук Иосифа Сталина

Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.

22 декабря
17:06
РЭУ ГИБДД Тольятти будет работать и в новогодние каникулы

Правда, не каждый день

22 декабря
15:56
Как выбрать продукты для новогоднего стола и не сожалеть об этом

Роскачество подготовило рекомендации потребителям

22 декабря
15:48
В 2017 году тариф системы "Платон" вырастет в два раза

Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов

22 декабря
15:33
В Латвии выпустили прозрачную монету

Она изготовлена из особого керамического материала

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+