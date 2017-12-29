И наслаждаться видами самой длинной реки Европы – Волги. Своей базой команда выбрала стадион «Торпедо», а жить швейцарцы будут в отеле Toliatti Resort, который находится в 10 минутах езды на автобусе от тренировочного поля. Пресса отмечает, что в городе идеальная температура для тренировок – 18,9 градуса в июне и 20,8 градуса в июле.

В распоряжение сборной Швейцарии отдадут всю территория отеля. Футболистов заселят в люксы размером 44 квадратных метра. Номер делится на спальную и гостиную, с балкона открывается шикарный вид на пляж. Из Самары сборной Швейцарии предстоит совершить перелёты в Ростов, что займёт один час и 35 минут, Калининград – два часа 45 минут и Нижний Новгород – 55 минут.