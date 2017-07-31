ООО «Матч Аккоммодейшн 2018» заключило договор с ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» на размещение одной из основных клиентских групп в недавно построенном отеле в зоне отдыха, определив «Лада-Резорт» в качестве одной из базовых гостиниц для размещения спортивных команд, сообщает "День города".

Международная федерация футбольных ассоциаций на эксклюзивной основе официально назначила ООО «Матч Аккоммодейшн 2018» координатором по размещению для исполнения обязательств по подбору и предоставлению номерного фонда в рамках официальной программы размещения чемпионата мира по футболу в 2018 году и всех связанных с ней официальных мероприятий, проводимых на территории России.

«В настоящее время уже проведена работа по оказанию содействия ООО «Матч Аккоммодейшн 2018» в подписании соглашений с гостиницами и иными средствами размещения Самарской области на предоставление порядка 1,5 тысяч номеров под размещение основных клиентских групп, из которых ряд номеров в строящихся объектах — гостиницах «7 Авеню» и «Lotte».

В Тольятти ООО «Матч Аккоммодейшн 2018» заключило договор с ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» на размещение одной из основных клиентских групп в гостинице «Лада-Резорт», определив её в качестве одной из базовых гостиниц для размещения команд», — рассказал сегодня в интервью изданию руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

По его словам, обязательства по предоставлению минимально критического номерного фонда Самарской области под размещение основных клиентских групп в размере 910 номеров покрыты, вместе с тем, работа по подписанию соглашений продолжается.

Требования к местам размещения зависят от потребностей конкретных клиентских групп, но в числе требований можно отметить удалённость от стадиона «Самара Арена», «звёздность», количество номеров, наличие конференц-площадей и спортивных залов.

«Лада-Резорт» — одна из четырёх гостиниц Тольятти, которая получила четыре звёзды. Другие три — это «Парк-Отель» (на улице Комзина), «Вега» (на улице Юбилейная) и «Аlpen Park» (на улице Баныкина).

«Лада-Резорт» расположена сравнительно недалеко от стадиона «Торпедо», где теоретически могли бы тренироваться футболисты, потому что это единственное в Тольятти место, где есть поля с натуральной травой, а именно на таких будут проводиться матчи предстоящего Чемпионата мира.

По информации издания, в 2016 году оценить «Торпедо» уже приезжали представители национальной сборной Германии, а нынешним летом — делегации Аргентины и Ирана. Не факт, что они дадут согласие на тренировку своих футболистов именно на «Торпедо», но со счетов этот стадион пока не списывают.

Помимо спортивных команд и журналистов, в 2018 году в нашу губернию приедут, естественно, и болельщики. Им точно будет где переночевать: общий номерной фонд классифицированных средств размещения Самары и Тольятти — 7729 номеров.

Добавим, что официальное расписание матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ расположено на официальном сайте FIFA — Международной федерации футбольных ассоциаций.