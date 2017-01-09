Сегодня команда спортсменов, которым еще не исполнилось 19-ти лет, вступит в борьбу за победу на Мемориале Валентина Гранаткина. По итогам пятидневного тренировочного сбора определился список из 20 футболистов, которые будут защищать цвета команды на этом традиционном международном турнире.
В него попал и защитник ФК «Лада-Толльятти» Иван Шалоников. В 19:00 по московскому времени в СКК «Петербургский» россияне встретятся со сборной Индии. Прямая трансляция матча будет доступна на официальном видеоканале турнира.
Фото: fclada.com
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