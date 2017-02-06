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06 февраля 2017
07:55:55

Футболист московского «Спартака» приедет в Тольятти на детские соревнования

В этом году к международному фестивалю «Большие звезды светят малым» присоединится полузащитник красно-белых и сборной России Роман Зобнин. Дивизион пройдет 27 и 28 мая в Тольятти. На соревнованиях смогут выступить коллективы мальчиков 2008г.р.

Фото http://tgl-sport.ru

В десять лет Роман перешёл из иркутской «Звезды» в тольяттинскую «Академию имени Юрия Коноплёва», в составе которой дебютировал во втором дивизионе в апреле 2011 года. В 2013-ом игрок подписал контракт с московским «Динамо». За «бело-голубых» он забил два мяча. В июне 2016-го 22-летний хавбек пополнил стан «красно-белых».

Цвета сборной России Зобнин начал защищать в марте 2015 года, выйдя на поле в товарищеской встрече против Казахстана. Всего за национальную команду он провел 6 матчей.

В числе индивидуальных достижений Романа – приз «Надежда «Динамо» (сезон 2014/15), второе место по итогам голосования в рамках премии «Первая пятерка» (2015).

 

Заявки на участие принимаются по телефонам 8-987-962-68-40 (сот.), 8(482)55-91-16 (раб.) – Александр Викторович Куров.

 

 




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