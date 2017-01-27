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27 января 2017
13:55:42

Фуру вынесло на "встречку" на трассе в Самарской области, погиб мужчина

ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано на 166 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка - граница с р.Казахстан». 45-летний водитель фуры «Volvo», не справившись с рулевым управлением, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной «Skoda Rapid».

Фото: 63.mvd.ru

В результате ДТП 50-летний пассажир большегруза получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия врачей.

Фото: 63.mvd.ru

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.




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