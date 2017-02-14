Отмечается, что по всей видимости, контейнеры с грузом сместились, и автомобиль перевернулся. Сообщений о пострадавших не поступало.
Отмечается, что по всей видимости, контейнеры с грузом сместились, и автомобиль перевернулся. Сообщений о пострадавших не поступало.
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