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09 февраля 2018
09:56:28

ФСБ завела дело на бывшего директора «Почты России» в Самарской области

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Артура Игрушкина обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, в его доме прошел обыск. «Мера пресечения Игрушкину пока не избрана, - сказал собеседник агентства, а оно пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как уже сообщала наша радиостанция, в декабре «Почта России» уволила начальника отделения в нашем регионе Артура Игрушкина после того, как стало известно, что он заставил сотрудников почты строить ему дом в Царевщине.

Кроме того, по данным Общероссийского народного фронта, подчиненные Игрушкина представляли его интересы при решении вопросов землеустройства в администрации села.




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