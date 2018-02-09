Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Артура Игрушкина обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, в его доме прошел обыск. «Мера пресечения Игрушкину пока не избрана, - сказал собеседник агентства, а оно пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как уже сообщала наша радиостанция, в декабре «Почта России» уволила начальника отделения в нашем регионе Артура Игрушкина после того, как стало известно, что он заставил сотрудников почты строить ему дом в Царевщине.

Кроме того, по данным Общероссийского народного фронта, подчиненные Игрушкина представляли его интересы при решении вопросов землеустройства в администрации села.