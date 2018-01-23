Как стало известно “Ъ”, остановки планируются на время проведения турнира, и, возможно, на период подготовки - ведомство начало рассылать массовые предупреждения руководителям. Таким образом, производство может прекратиться почти на два месяца — с середины мая до середины июля.
Силовики ссылаются на постановление правительства и указ президента об усиленных мерах безопасности. Но промышленники называют меры избыточными, несущими огромные убытки, а в ряде случаев просто технологически невозможными.
С сегодняшнего дня она начинает работу в краеведческом музее
Она будет отвечать за комфортное пребывание болельщиков ЧМ-2018
Об этом сообщает официальная группа объекта Вконтакте
Новостройку ввели в эксплуатацию еще в октябре 2015-го, но....
Здесь, как выяснили в ведомстве, завышают стоимость номеров на период проведения чемпионата мира по футболу
Телефон мужчины разрядился, а проезжающие мимо машины не останавливались
ДТП произошло сегодня утром на пешеходном переходе