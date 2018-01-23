Как стало известно “Ъ”, остановки планируются на время проведения турнира, и, возможно, на период подготовки - ведомство начало рассылать массовые предупреждения руководителям. Таким образом, производство может прекратиться почти на два месяца — с середины мая до середины июля.

Силовики ссылаются на постановление правительства и указ президента об усиленных мерах безопасности. Но промышленники называют меры избыточными, несущими огромные убытки, а в ряде случаев просто технологически невозможными.