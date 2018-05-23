В городе побывала делегация из Клуба предприятий Большого Парижа. Гости побывали в технопарке «Жигулевская долина», приняли участие в совещании по обмену опытом с представителями местной власти и деловыми людьми. Как отметили в администрации, французов заинтересовал льготный налоговый режим, созданный на Территории опережающего социально-экономического развития.

«Уникальные условия ТОР позволяют привлечь достаточное количество партнеров, в том числе иностранных. Я уверен, что давние традиции взаимодействия предприятий Тольятти и Франции будут продолжены новыми проектами», - сказал глава города Сергей Анташев.

«Сейчас нам нужны таланты, умения и навыки людей со всех концов мира. Вот поэтому мы сегодня в России, в Тольятти. Мы ходим сотрудничать с людьми, имеющими желание, образование и возможности реализовывать вместе с нами подобные проекты, нацеленные на длительное развитие городов», — сказал после встречи Александр Миссофф, генеральный директор Инвестиционного агентства Большого Парижа.

«Большой Париж» – проект, нацеленный на длительную перспективу развития экономики Франции, который ежегодно приносит более 800 миллиардов евро ВВП. Целью проекта является постепенное расширение Парижа через организацию метрополии вокруг точек притяжения — кластеров, специализирующихся в определенных отраслях. Стоимость проекта 50 миллиардов евро государственных средств.