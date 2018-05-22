Такое новшество опробовала служба судебных приставов Амурской области, а именно, в Благовещенске. Фото на билбордах меняются через определенные интервалы времени и снимаются, как только неплательщики погасят долги.

Отмечается, что одна из жительниц, увидев свою фотографию с информацией о задолженности, размещенную публично, выплатила около двухсот тысяч рублей. Подобную практику приставы планируют внедрить и в других населенных пунктах.