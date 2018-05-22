Такое новшество опробовала служба судебных приставов Амурской области, а именно, в Благовещенске. Фото на билбордах меняются через определенные интервалы времени и снимаются, как только неплательщики погасят долги.
Отмечается, что одна из жительниц, увидев свою фотографию с информацией о задолженности, размещенную публично, выплатила около двухсот тысяч рублей. Подобную практику приставы планируют внедрить и в других населенных пунктах.
Источник Маяк
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