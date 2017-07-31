Как передает РИА Новости, рейтинг возглавила оперная певица Анна Нетребко. За год она заработала 7,5 миллионов долларов. На втором месте Филипп Киркоров с доходом, близким к 7,5 миллионам. Чуть меньше 7 миллионов в прошлом году выручил репер Тимати – он разместился на третьей строчке.
Помимо годового дохода в рейтинге учитывались частота упоминаний в СМИ и интерес, который артисты вызывают у аудитории в интернете.
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