Финансовый журнал составил рейтинг из сотни учреждений. На первом месте в списке Росбанк, на втором —"Юникредит банку", третье досталось "Райффайзенбанку".
Примечательно, что в тройку лидеров вошли исключительно "дочки" иностранных банков. А вот прошлогодний лидер рейтинга Сбербанк опустился в этом году на четвёртое место.
Источник Лайф
Такой «подарок» может принести населению четвертый срок Путина
В мероприятии принимают участие силы скорой помощи, МЧС, МВД и администрации города
Эксперты выразили уверенность, что к концу апреля главный футбольный объект будет сдан в эксплуатацию.
Первенство страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в эти дни в Краснодаре.
Преобразиться должны набережная Комсомольска, Центральная площадь, Итальянский пляж...
Произошла она накануне вечером
Об этом напоминает компания "Волжские коммунальные системы"