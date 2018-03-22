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22 марта 2018
11:48:05

Forbes назвал самые надежные российские банки

Финансовый журнал составил рейтинг из сотни учреждений. На первом месте в списке Росбанк, на втором —"Юникредит банку", третье досталось "Райффайзенбанку".

Примечательно, что в тройку лидеров вошли исключительно "дочки" иностранных банков. А вот прошлогодний лидер рейтинга Сбербанк опустился в этом году на четвёртое место.

Источник Лайф




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