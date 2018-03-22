Финансовый журнал составил рейтинг из сотни учреждений. На первом месте в списке Росбанк, на втором —"Юникредит банку", третье досталось "Райффайзенбанку".

Примечательно, что в тройку лидеров вошли исключительно "дочки" иностранных банков. А вот прошлогодний лидер рейтинга Сбербанк опустился в этом году на четвёртое место.